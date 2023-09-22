Uşakspor ilk galibiyetini almak istiyor

Uşakspor cumartesi günü deplasmanda Belediye Derincespor'la oynayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor ilk galibiyetini almak istiyor
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22 Eylül 2023 13:34
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında Düzcespor ve İskenderunspor'a yenilip 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kalan Uşakspor cumartesi günü deplasmanda Belediye Derincespor'la oynayacak.

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Geçen hafta grupta bay takım olan Uşakspor bu maç öncesi 1 puanla 18'inci basamakta yer alırken, Derincespor ise 5 puanla 8'inci sırada.

 

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