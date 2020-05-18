Uşaklı bedensel engelliye, jandarmadan Fenerbahçe forması

Uşak'ın Ulubey ilçesinde jandarma ekibi, 41 yaşındaki bedensel engelliye Fenerbahçe forması ve atkısı hediye etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnay köyünde yaşayan Cemil Hayırlı, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında kendisini ziyaret eden jandarmadan, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin formasını istedi.Ekipler, Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri sürpriz ziyarette Hayırlı'ya forma ve atkı hediye etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Funda Kocabıyık, jandarmayı tebrik ederek, "Cemil Hayırlı'nın yüzündeki mutluluk hepimizin içini ısıttı. Bu vesileyle tüm Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımızı kutluyor, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.