United, Devler Ligi'ni son maça bıraktı

Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Karşılaşmada konuk ekibin golü 45+2'de penaltıdan Michail Antonio'nun ayağından geldi. United'in tek golünü ise; 51. dakikada Mason Greenwood kaydetti.



UNITED'E BERABERLİK YETİYOR



Şampiyonlar Ligi yolunda büyük darbe alan Manchester United, Chelsea'ye göre maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor. Premier Lig'in son haftasında 62 puanlı Leicester ile karşılaşacak 63 puanlı United, Devler Ligi için final maçına çıkacak.



United alacağı beraberlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya kazanacak.



West Ham United ise, bu sonuçla beraber puanını 38'e çıkardı ve 15. sırada yer aldı. Küme düşme ihtimali olmayan West Ham, son haftada sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.



MASION GREENWOOD TARİHE GEÇTİ



Manchester United'in tek golünü kaydeden Mason Greenwood, bu sezon 17. golünü attı. Genç yıldız, böylelikle United formasıyla bir sezonda 17 gol atan 21 yaş altındaki oyuncular arasına girmeyi başardı.



Bu başarıyı yakalayan diğer oyuncular ise; George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney oldu.



