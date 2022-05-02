Unai Emery: 'Savaşmaya hazırız'

Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, Liverpool karşısında savaşmaya hazır olduklarını söyledi.



Maç öncesi düzenlenenn basın toplantından konuşan İspanyol teknik adam, "Liverpool, ilk maçta kendi sahasında üstündü. Ancak bizim maç için büyük bir coşkumuz var ve savaşmaya hazırız. Şimdiye kadar çok çaba sarf ettik. Finale kalmak gerçekten harika olur" dedi.



Takımdaki sakatlık durumu sorulan başarılı menajer, "Gerard Moreno, takımla birlikte çalıştı. Danjuma, takımla antrenman yapmadı ancak onu maçta değerlendireceğiz. Yeremi Pino ise oynamayacak" açıklamasını yaptı.



Villarreal, Liverpool ile salı günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maçı Liverpool, sahasında 2-0 kazanmıştı.





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