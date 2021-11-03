Unai Emery'den Newcastle United itirafı geldi

Unai Emery, Premier Lig'de Suudi Arabistan Fonu'nun satın aldığı Newcastle United'ın kendisine ilgisi olduğunu bildiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Unai Emery'den Newcastle United itirafı geldi
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03 Kasım 2021 02:42
Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Young Boys maçının ardından kendisiyle Newcastle United'ın ilgilendiğine yönelik açıklamada bulundu.

Son günlerde sıkça söz edilen transfer dedikodularıyla ilgili ilk kez konuşan Emery, "Newcastle'ın bana bir ilgisi olduğunu biliyordum ama tüm günümü Young Boys maçını düşünerek geçirdim. Teklif almadım, Villarreal'e odaklandım. Eğer teklif alsaydım bunu başkanla paylaşırdım." sözlerini kullandı.

Emery 2018 Temmuz - 2019 Kasım arasında Premier Lig'de Arsenal'i çalıştırmış ancak kupa kaldırma başarısı gösterememişti.


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