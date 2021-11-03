Unai Emery'den Newcastle United itirafı geldi

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Young Boys maçının ardından kendisiyle Newcastle United'ın ilgilendiğine yönelik açıklamada bulundu.



Son günlerde sıkça söz edilen transfer dedikodularıyla ilgili ilk kez konuşan Emery, "Newcastle'ın bana bir ilgisi olduğunu biliyordum ama tüm günümü Young Boys maçını düşünerek geçirdim. Teklif almadım, Villarreal'e odaklandım. Eğer teklif alsaydım bunu başkanla paylaşırdım." sözlerini kullandı.



Emery 2018 Temmuz - 2019 Kasım arasında Premier Lig'de Arsenal'i çalıştırmış ancak kupa kaldırma başarısı gösterememişti.





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