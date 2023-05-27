Umut Meraş'la yola devam edilecek

Beşiktaş'ta mevcut yabancı sınırının devam etmesinin ardından planlamalar da buna göre yapılacak. Siyah-Beyazlılar'da bu sezon formaya hasret kalan Umut Meraş'ın ayrılacağı konuşuluyordu. Azerbaycan'da Sabah FK ile oynanan hazırlık maçında 2 golle yıldızlaşan Umut, bu sezon Masuaku'nun oldukça gerisinde kaldı.
1 SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı belirtilen Umut'un 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncunun yabancı sınırının da devam etmesinin etkisiyle bu sezon da kalıp kontratını tamamlaması bekleniyor.
BU SEZON 16 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon yalnızca 16 maçta forma giyebilen Umut Meraş gol veya asist katkısı sağlayamadı.
1 SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı belirtilen Umut'un 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncunun yabancı sınırının da devam etmesinin etkisiyle bu sezon da kalıp kontratını tamamlaması bekleniyor.
BU SEZON 16 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon yalnızca 16 maçta forma giyebilen Umut Meraş gol veya asist katkısı sağlayamadı.