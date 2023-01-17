Ümraniyespor'a bir Eyüpsporlu daha!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Ümraniyespor'da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul ekibi son olarak Eyüpspor forması giyen Jesse Sekidika'yı kiraladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ümraniyespor daha önce de Eyüpspor'dan Berke Özer'i kiralamıştı.
İstanbul ekibi son olarak Eyüpspor forması giyen Jesse Sekidika'yı kiraladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ümraniyespor daha önce de Eyüpspor'dan Berke Özer'i kiralamıştı.
Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.
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