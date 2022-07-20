Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ümraniyespor, 3 transfer birden açıkladı. Önlibero mevkisi için Isaac Sackey ile anlaşmaya varan Ümraniyespor, orta saha ve sol beke de transfer yapıldığını duyurdu.



ISAAC SACKEY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME



Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor takımından 28 yaşındaki Ganalı önlibero oyuncusu Isaac Sackey'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Isaac'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.



ORTA SAHA VE SOL BEKE DE TAKVİYE



Öte yandan Ümraniye ekibi Dila Gori takımından 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Gagnidze'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Onur Atasayar'ı 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.





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