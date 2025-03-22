Ümit Milli Takım kadrosundan Başar Önal, sakatlığı sebebiyle çıkartıldı

Ümit Milli Takımımızda forma giyen Başar Önal, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Takım kadrosundan Başar Önal, sakatlığı sebebiyle çıkartıldı
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22 Mart 2025 21:39
Ümit Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Başar Önal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında "Ümit Milli Takımımızın Belarus ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan Başar Önal sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal, Kosova maçında yaşadığı sakatlık dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Belarus maçı aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 25 Mart Salı günü İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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