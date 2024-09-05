Ümit Milli Takım, İrlanda'yı konuk edecek

Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Eylül Cuma günü İrlanda'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takım, İrlanda'yı konuk edecek
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05 Eylül 2024 12:55
Esenler Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonundan Amine Kourgheli yönetecek.

Grupta oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan milliler, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplarken ikinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlılar grupta bir sonraki maçında, son sırada yer alan San Marino ile 10 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Levent Sürme tarafından Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilen isimler şu şekilde:

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Taha Altıkardeş (Göztepe), Arif Kocaman (Bellona Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Trabzonspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Metehan Altunbaş (Adanaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe), Ali Akman (Dender), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş).

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