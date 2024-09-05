Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz izlenebilecek

Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme maçını futbolseverler Esenler Erok Stadı'nda ücretsiz izleyebilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz izlenebilecek
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05 Eylül 2024 19:23
Son güncelleme 05 Eylül 2024 19:24
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz izleyebilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü Esenler Erok Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.

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