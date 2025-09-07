Uli Hoeness: 'Woltemade 90 milyon euro etmez'

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Stuttgart'tan Newcastle United'a giden Nick Woltemade transferini eleştirdi.
Alman futbol insanı, "Woltemade, 90 milyon euro'luk transfer ücretine değmez! Bu transfer, Suudi Arabistan'dan gelen para sayesinde gerçekleşti!" ifadelerini kullandı.
Newcastle United, Alman futbolcu için Stuttgart'a 85+5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
