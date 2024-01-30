Uğur Meleke: 'Son 20'deki değişiklikler Galatasaray'ı kurtardı'

Spor yazarlarından Uğur Meleke, Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçı Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi.
İşte Meleke'nin değerlendirmesinden öne çıkan ifadeler...
"KEREM DEMİRBAY YİNE İYİYDİ"
Galatasaray'ın sol bekte Berkan'ı kullanıyorken, Gaziantep'in hücumlarının da genelde sağdan gelişmesi enteresandı tabii. Zira maçın başında çoğumuzun beklentisi sol bekte Barış Alper'in, ön tarafta Zaha'nın başlamasıydı. Okan Hoca sol bekte Berkan'ı başlattı, Zaha'yı 46'da sol açık olarak sokarken de Demirbay'ı oyundan aldı. Aktürkoğlu'nu İcardi'nin yanına ikinci santrfor olarak eklemledi. Oysa Kerem Demirbay son haftalarda olduğu gibi dün de gayet iyi oynuyordu. Demirbay'ın ilk devrede bir frikiği direkten dönmüş, bir ortasında da Torreira net pozisyon yakalamıştı.
"SON 20'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER KURTARDI"
Okan Hoca, Berkan ısrarından 70'te vazgeçti. Son 20 dakikada Barış sol beke, Tete sağ açığa, Halil de ikinci santrfor rolüne geçtiler. Galatasaray bu bölümde doğru oyunla üretimini artırdı: Önce Halil'in pasıyla Zaha'nın golü geldi. Ardından Zaha-Halil aynı pozisyonda direğe takıldılar. Ve Gaziantep kilidini 89'da Barış Alper açtı. Son 20'deki değişiklikleriyle kurtardı Galatasaray 3 puanı.
İşte Meleke'nin değerlendirmesinden öne çıkan ifadeler...
"KEREM DEMİRBAY YİNE İYİYDİ"
Galatasaray'ın sol bekte Berkan'ı kullanıyorken, Gaziantep'in hücumlarının da genelde sağdan gelişmesi enteresandı tabii. Zira maçın başında çoğumuzun beklentisi sol bekte Barış Alper'in, ön tarafta Zaha'nın başlamasıydı. Okan Hoca sol bekte Berkan'ı başlattı, Zaha'yı 46'da sol açık olarak sokarken de Demirbay'ı oyundan aldı. Aktürkoğlu'nu İcardi'nin yanına ikinci santrfor olarak eklemledi. Oysa Kerem Demirbay son haftalarda olduğu gibi dün de gayet iyi oynuyordu. Demirbay'ın ilk devrede bir frikiği direkten dönmüş, bir ortasında da Torreira net pozisyon yakalamıştı.
"SON 20'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER KURTARDI"
Okan Hoca, Berkan ısrarından 70'te vazgeçti. Son 20 dakikada Barış sol beke, Tete sağ açığa, Halil de ikinci santrfor rolüne geçtiler. Galatasaray bu bölümde doğru oyunla üretimini artırdı: Önce Halil'in pasıyla Zaha'nın golü geldi. Ardından Zaha-Halil aynı pozisyonda direğe takıldılar. Ve Gaziantep kilidini 89'da Barış Alper açtı. Son 20'deki değişiklikleriyle kurtardı Galatasaray 3 puanı.