UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor

Futbolseverler tarafından tutkuyla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.



"Devler Ligi"nde her maç haftasında 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan ve ülkemizi turnuvada temsil eden tek takım olan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ



Turnuvada ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın dışında lejyonerlerimiz de Türkiye'yi temsil edecek.



Milli futbolcularımızı kadrosunda bulunduran Lille'den Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Interli Hakan Çalhanoğlu kritik maçlarda takımlarının galibiyeti için ter dökecek.



BEŞİKTAŞ'IN KAZANCI VE TURNUVADA DAĞITILAN PARA



Şampiyonlar Ligi'nde her takım aldığı beraberlik, galibiyet ve tur atlamaya göre kasasını dolduracak.



Temsilcimiz Beşiktaş'ın resmi olmayan bilgilere göre en az 25 milyon euroyu katılım payı olarak kasasına koyduğu biliniyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir dağılımı:



Grupta beraberlik: 930 bin euro

Grupta galibiyet: 2.8 milyon euro

Gruptan kalma: 15.6 milyon euro

Son 16 turuna kalma: 9.6 milyon euro

Çeyrek finale kalma: 10.6 milyon euro

Yarı finale kalma: 12.5 milyon euro

Finalist: 15.5 milyon euro

Şampiyonluk: 20 milyon euro



FİNAL RUSYA'DA



1955-56 sezonundan bu yana düzenlenen ancak 1992 yılında logosundan maç sayılarına kadar revize edilen Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentine oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı ise şöyle:



14 Eylül Salı



19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)



15 Eylül Çarşamba



19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)