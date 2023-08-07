UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
DINAMO KIEV TESADÜFÜ
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 24 kez ile Türk takımlarının Avrupa kupalarında en fazla karşılaştığı rakip konumunda. Beşiktaş ile 10 maç, Fenerbahçe ile 8 maç, Trabzonspor ile 4 maç ve Bursaspor ile 2 maç yapan Ukrayna temsilcisinin yeniden Beşiktaş ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Türk kulüpleri, Dinamo Kiev ile oynanan 24 maçta 13 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
DINAMO KIEV TESADÜFÜ
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 24 kez ile Türk takımlarının Avrupa kupalarında en fazla karşılaştığı rakip konumunda. Beşiktaş ile 10 maç, Fenerbahçe ile 8 maç, Trabzonspor ile 4 maç ve Bursaspor ile 2 maç yapan Ukrayna temsilcisinin yeniden Beşiktaş ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Türk kulüpleri, Dinamo Kiev ile oynanan 24 maçta 13 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.