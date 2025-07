UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu salı günü başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında yarın, 23 ve 24 Temmuz'da 50 maç yapılacak.Turnuvaya bu turda dahil olan RAMS Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak.Karşılaşmaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.İlk maçların programı (TSİ) şöyle:21.30 Ballkani (Kosova) - Floriana (Malta)18.30 Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan)19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)20.00 Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda)21.00 The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg)21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra)22.00 Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova)24 Temmuz Perşembe:17.00 Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk)17.00 Astana (Kazakistan) - Zimbru (Moldova)18.30 Paide (Estonya) - AIK (İsveç)19.00 Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)19.00 Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya)19.00 Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan)19.00 Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya)19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda)19.00 Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya)19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan)19.00 St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda)19.00 Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda)19.00 Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya)19.00 Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya)19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan)20.00 Viking (Norveç) - Koper (Slovenya)20.00 Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan)20.00 Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan)20.00 Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika)20.00 Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)20.00 Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra)20.00 Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan)20.00 Cherno More (Bulgaristan) - RAMS Başakşehir20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda)21.00 Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus)21.00 AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)21.00 Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz)21.00 Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya)21.00 Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları)21.00 Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail)21.30 Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan)21.30 Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda)21.30 Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre)21.30 Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail)21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk)21.45 Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg)21.45 Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka)21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya)22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova)22.00 Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya)22.00 Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya)22.00 Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya)