UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA, gözlemci Orhan Erdemir'i UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erdemir, Sırbistan'ın FK Cukaricki ile Azerbaycan'ın Sumgayıt takımları arasında 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da FK Cukaricki Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erdemir, Sırbistan'ın FK Cukaricki ile Azerbaycan'ın Sumgayıt takımları arasında 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da FK Cukaricki Stadyumu'nda oynanacak.