UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu çarşamba lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, çarşamba günü 9 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:
Çarşamba:
19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv
19.45 Midtjylland-Sturm Graz
22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22.00 Real Betis-Nottingham Forest
22.00 Braga-Feyenoord
22.00 Kızılyıldız-Celtic
22.00 Freiburg-Basel
22.00 Nice-Roma
22.00 Malmö-Ludogorets
25 Eylül Perşembe:
19.45 Lille-Brann
19.45 Go Ahead Eagles-FCSB
22.00 Rangers-Genk
22.00 Salzburg-Porto
22.00 Aston Villa-Bologna
22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen
22.00 Young Boys-Panathinaikos
22.00 Stuttgart-Celta Vigo
22.00 Utrecht-Lyon
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, çarşamba günü 9 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:
Çarşamba:
19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv
19.45 Midtjylland-Sturm Graz
22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22.00 Real Betis-Nottingham Forest
22.00 Braga-Feyenoord
22.00 Kızılyıldız-Celtic
22.00 Freiburg-Basel
22.00 Nice-Roma
22.00 Malmö-Ludogorets
25 Eylül Perşembe:
19.45 Lille-Brann
19.45 Go Ahead Eagles-FCSB
22.00 Rangers-Genk
22.00 Salzburg-Porto
22.00 Aston Villa-Bologna
22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen
22.00 Young Boys-Panathinaikos
22.00 Stuttgart-Celta Vigo
22.00 Utrecht-Lyon