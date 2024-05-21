Futbolcu Değeri (euro) Giorgio Scalvini 45 milyon Teun Koopmeiners 40 milyon Ademola Lookman 30 milyon Charles de Ketelaere 30 milyon Ederson 30 milyon Gianluca Scamacca 25 milyon El Bilal Toure 20 milyon Marco Carnesecchi 15 milyon Matteo Ruggeri 15 milyon Mario Pasalic 13 milyon Emil Holm 12 milyon Berat Djimshiti 10 milyon Aleksei Miranchuk 9 milyon Isak Hien 9 milyon Sead Kolosinac 8 milyon Marten de Roon 8 milyon Mitchel Bakker 7 milyon Juan Musso 6,5 milyon Davide Zappacosta 6 milyon Rafael Toloi 4 milyon Hans Hateboer 4 milyon Michel Adopo 1 milyon Giovanni Bonfanti 1 milyon Francesco Rossi 100 bin Toplam 348,6 milyon

Futbolcu Değeri (euro) Florian Wirtz 110 milyon Jeremie Frimpong 50 milyon Alejandro Grimaldo 45 milyon Exequiel Palacios 40 milyon Edmond Tapsoba 40 milyon Victor Boniface 40 milyon Odilon Kossounou 35 milyon Peiro Hincapie 35 milyon Jonathan Tah 30 milyon Amine Adli 25 milyon Nathan Tella 23 milyon Patrik Schick 22 milyon Granit Xhaka 20 milyon Josip Stanisic 18 milyon Jonas Hofmann 13 milyon Adam Hlozek 12 milyon Robert Andrich 11 milyon Borja Iglesias 6 milyon Matej Kovar 5 milyon Arthur 5 milyon Lukas Hradecky 2,5 milyon Gustavo Puerta 2 milyon Ayman Aourir 300 bin Niklas Lomb 250 bin Toplam 590 milyon

UEFA Avrupa Ligi finalinde çarşamba günü karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon euro olarak dikkati çekiyor.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon euro oldu.İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon euro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon euro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.