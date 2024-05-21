UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Atalanta ile Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; UEFA.com
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UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final
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21 Mayıs 2024 14:04
UEFA Avrupa Ligi finalinde çarşamba günü karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon euro oldu.

İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon euro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon euro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor. 

- Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (euro)
Giorgio Scalvini 45 milyon
Teun Koopmeiners 40 milyon
Ademola Lookman 30 milyon
Charles de Ketelaere 30 milyon
Ederson 30 milyon
Gianluca Scamacca 25 milyon
El Bilal Toure 20 milyon
Marco Carnesecchi 15 milyon
Matteo Ruggeri 15 milyon
Mario Pasalic 13 milyon
Emil Holm 12 milyon
Berat Djimshiti 10 milyon
Aleksei Miranchuk 9 milyon
Isak Hien 9 milyon
Sead Kolosinac 8 milyon
Marten de Roon 8 milyon
Mitchel Bakker 7 milyon
Juan Musso 6,5 milyon
Davide Zappacosta 6 milyon
Rafael Toloi 4 milyon
Hans Hateboer 4 milyon
Michel Adopo 1 milyon
Giovanni Bonfanti 1 milyon
Francesco Rossi 100 bin
Toplam 348,6 milyon
- Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (euro)
Florian Wirtz 110 milyon
Jeremie Frimpong 50 milyon
Alejandro Grimaldo 45 milyon
Exequiel Palacios 40 milyon
Edmond Tapsoba 40 milyon
Victor Boniface 40 milyon
Odilon Kossounou 35 milyon
Peiro Hincapie 35 milyon
Jonathan Tah 30 milyon
Amine Adli 25 milyon
Nathan Tella 23 milyon
Patrik Schick 22 milyon
Granit Xhaka 20 milyon
Josip Stanisic 18 milyon
Jonas Hofmann 13 milyon
Adam Hlozek 12 milyon
Robert Andrich 11 milyon
Borja Iglesias 6 milyon
Matej Kovar 5 milyon
Arthur 5 milyon
Lukas Hradecky 2,5 milyon
Gustavo Puerta 2 milyon
Ayman Aourir 300 bin
Niklas Lomb 250 bin
Toplam 590 milyon
 

 
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