UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mesaisi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 3. hafta heyecanı Perşembe günü oynanacak 18 maçla yaşanacak.

calendar 22 Ekim 2025 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mesaisi
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları Perşembe günü yapılacak.
 
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.
 
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.
 
Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:
 
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)
 
19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)
 
19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)
 
19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)
 
19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)
 
19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)
 
19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
 
19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)
 
19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)
 
22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)
 
22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)
 
22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)
 
22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)
 
22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)
 
22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
 
22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)
 
22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)
 
22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
