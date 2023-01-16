Tuzlaspor, Enes Sait Çınar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Enes Sait Çınar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuzlasporumuz Almanya doğumlu 24 yaşındaki genç yetenek merkez orta saha oyuncusu Enes Sait Çınar ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Enes Sait Çınar." ifadelerini kullandı.
Tuzlaspor, geçtiğimiz günlerde de Göksu Mutlu'yu ve Kurtuluş Yurt'u kadrosuna dahil etmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuzlasporumuz Almanya doğumlu 24 yaşındaki genç yetenek merkez orta saha oyuncusu Enes Sait Çınar ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Enes Sait Çınar." ifadelerini kullandı.
Tuzlaspor, geçtiğimiz günlerde de Göksu Mutlu'yu ve Kurtuluş Yurt'u kadrosuna dahil etmişti.
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