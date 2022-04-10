Tuzlaspor, Denizli'yi ateş hattında bıraktı!

Spor Toto 1. Lig 31. haftada küme hattını yakından ilgilendiren maçta Tuzlaspor deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, Denizli'yi ateş hattında bıraktı!
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10 Nisan 2022 18:01
Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Tuzlaspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kadeem Harris, 45. dakikada Lamine Diack, 55. dakikada Ahmet Yazar ve 85. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydederken, Denizlispor'un golleri 77. dakikada Bekir Böke ve 90+3. dakikada Hakan Çinemre'den geldi.

Tuzlaspor'da takımı adına ilk golü atan Kadeem Harris, 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 38 yaptı ve küme hattıyla arasındaki farkı 5'e çıkardı. Denizlispor ise 33 puanla ateş hattında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Denzilispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Çınar, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 İlhan Depe), Aissati, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 72 Oğuz Yılmaz), Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Özer Özdemir), Mayi (Dk. 73 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Diack, Ezeh (Dk. 88 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 70 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Harris

Goller: Dk. 4 Harris, Dk. 45 Diack, Dk. 55 Ahmet Yazar, Dk. 85 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 78 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+2 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Harris (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Harris, Dk. 30 Ferhat Öztorun, Dk. 86 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 40 Aissati, Dk. 60 Hakan Çinemre, Dk. 76 Djedje (Altaş Denizlispor)

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