Tuttur.com ile canlı; PSG - Bayern Münih

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



MAÇIN İDDAA YORUMU

MUHTEMEL 11'LER

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanıp tarihe adını yazdırmak için savaşıyor. Tuttur.com'da PSG - Bayern Münih maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz. * Bayern Münih ile PSG, dokuzuncu kez karşı karşıya geliyor. Tamamı Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan sekiz maçın beşini PSG kazanırken; diğer üç karşılaşmadan ve iki ekibin son randevusundan (Aralık 2017) galip ayrılan taraf Bayern olmuştu.* Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen PSG, bunu başaran 41. farklı takım konumunda. Turnuvada ilk finalini oynayan son altı takım kupaya uzanamazken; bunu başaran son ekip, 1997'de Juventus'u mağlup eden Borussia Dortmund'du (3-1).* Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'ten (11; Milan ile eşit) daha fazla final oynayan tek takım Real Madrid (16). Turnuva tarihinde Alman ekibinden (5) daha fazla şampiyonluk yaşayan sadece üç takım var: Real Madrid (13), Milan (7) & Liverpool (6).* Avrupa kupalarında üçüncü kez finale yükselen PSG (1995/96 & 1996/97 Kupa Galipleri Kupası), sadece ilk finalinde kupaya uzanmıştı (1-0 vs Rapid Wien & 0-1 vs Barcelona).Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta 42 gol attı. Turnuva tarihinde tek sezonda daha fazla gol sevinci yaşayan tek takım olan Barcelona (1999/2000'de 45), bunu 16 karşılaşmada başarmıştı.* Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen beşinci Fransız takımı olan PSG, aynı zamanda bunu 2004'ten (Monaco) bu yana ilk kez başaran ekip konumunda. Daha önce final oynayan dört Fransa temsilcisinden sadece Marsilya kupaya uzanabilmışti (1993'te vs Milan).* Bayern Münih, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.* Neymar, PSG formasıyla çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 23 gole doğrudan katkı sağladı (14 gol & 9 asist). 2015'teki finalde gol atan Brezilyalı yıldız (Barcelona vs Juventus), iki farklı takımın formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde fileleri havalandıran üçüncü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor: Cristiano Ronaldo (Manchester United & Real Madrid) & Mario Mandzukic (Bayern Münih & Juventus).* Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, görev aldığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı. Turnuva tarihinde daha uzun bir seri yakalayabilen tek isim Cristiano Ronaldo (Haziran 2017-Nisan 2018 arasında 11 maç).* Bayern Münih'i çalıştıran Hansi Flick, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı takımla hem oyuncu hem teknik direktör olarak final oynayan altıncı isim olacak (diğerleri Miguel Muñoz, Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Zinedine Zidane). 1987 finalinde oyuncu olarak mağlup olan Alman çalıştırıcı (1-2 vs Porto), aynı ekiple hem oyuncu hem teknik direktör olarak çıktığı finalleri kaybeden ilk isim olabilir.* PSG'nin başındaki Thomas Tuchel'in teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlubiyet aldığı rakibi Bayern Münih (9).* Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fileleri 15 kez havalandıran Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo'nun 2013/14'teki rekorundan sadece iki gol uzakta (17). Polonyalı forvet, takım arkadaşı Serge Gnabry ile birlikte bir turnuva sezonundaki her turda gol atan beşinci isim olmak için sahaya çıkıyor: Diego Milito (2009/10), Lionel Messi (2010/11), Cristiano Ronaldo (2013/14) & Sadio Mane (2017/18).UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio Da Luz'da oynanacak mücadelde PSG ilk, Bayern Münih ise altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.Paris Saint-Germain, finale gelirken Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge'ün olduğu gruptan namağlup olarak lider çıktı. Ardından Dortmund'u 2-1'lik ilk maçtaki yenilgiye rağmen Parc des Princes'teki 2-0'lık galibiyetle son 16'dan geçti. Çeyrek finalde Atalanta'yı mucizevi bir galibiyetle uzatmalarda 2-1 ile geçtiler. Yarı finalde ise Leipzig karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldılar.Bayern Münih ise grup aşamasında Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız'ın olduğu grupta 6 maçta 6 galibiyet aldılar. Son 16'da Chelsea'yi 3-0 ve 4-1, çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2, yarı finalde ise Lyon'u 3-0 mağlup ettiler. Final yolunda bu sezon çıktıkları 10 maçın tamamında kusursuz oynadılar ve Olympiakos deplasmanı dışında tamamını en az 2 farkla kazandılar. 10 maçta 42 gol atıp 8 gol yediler.Maç öncesi eksiklere gelecek olursak; Keylor Navas'ın durumu şüpheli. Bayern Münih'te ise Jerome Boateng'in oynamayabileceği konuşuluyor.Öne çıkan istatistiklere de bakacak olursak; PSG'nin son 33 Şampiyonlar Ligi maçının 28'inde 2.5 gol barajı aşıldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 maçında en az 3 gol attı. Bayern Münih, son 6 maçının hem ilk hem ikinci yarısını önde kapattı. PSG ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçın tamamında en az 2 gol attı.Takımların form durumlarına bakacak olursak; Bayern Münih, şu an Avrupa'nın en iyi durumda olan takımı. Finale gelene kadar sadece Olimpik Lyon maçının ilk 20 dakikasında sallandılar. Ancak, sonra maçın kontrolünü alıp rahat bir galibiyete ulaştılar. Paris Saint-Germain'de ise bazı sistematik problemler olsa da Neymar'ın olağanüstü çabaları etkili oldu. Atalanta karşısında beklenmedik biçimde çok zorlandılar ama biraz talih, biraz da Neymar ile geçtiler. Leipzig karşısında ise bu sezon en iyi PSG'lerden birini izledik. Çok dominant bir performans sergilediler. Bunda bir miktar Leipzig'in de kötü oyunu etkili oldu ama PSG'nin güç ve hızı etkileyiciydi.Maçın tahminine gelecek olursak; goller izlemeyi bekliyorum. Paris Saint-Germain cephesi, Lyon'un ilk 20 dakikada Bayern'e karşı bulduğu pozisyonları iyi analiz edecektir. Buna uygun Neymar, Mbappe ve Di Maria gibi oyuncuları var. Bayern de Lyon maçı gibi arka tarafı açmayacaktır muhtemelen. Zira herkesin malumu ki Mbappe, Depay'dan daha mahir bir oyuncu. Bayern Münih hücumu ise korkutucu. Gole çok yakın 4 oyuncuları var ve bu sezonki gol istatistikleri biraz bununla alakalı. Lewandowski başlı başına bir fenomen ama Gnabry'i atlamamak lazım. Ayrıca, Perisic ve Müller de çok gole yakın isimler. Her iki takımın da en az 1'er gol atacağını ve bu nedenle KG Var seçeneğinin 1 adım önde olduğunu düşünüyorum.Taraf bahsine bakacak olursak; Bayern Münih'in birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Bayern kulüp olarak 11. finalini oynuyor. Kulüp olarak burayı çok iyi biliyorlar. Ayrıca, tecrübeli ve çok daha komple bir takımları var. 1-2 oyuncunun performansının düşük olması takımı aşağı çekmiyor. PSG ise kulüp tarihinin ilk Devler Ligi finalinde. Her ne kadar çok tecrübeli oyuncuları olsa da bu tecrübesizlik ve başarı isteği Bayern karşısında onları etkileyebilir. Bu nedenle taraf bahsi oynayacaklar için Bayern'i öneriyorum.Rico (Navas); Kehrer, Bernat, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Herrera; Mbappe, Di Maria, Neymar.Neuer; Kimmich, Süle (Boateng), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.