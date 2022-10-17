TÜRŞAD, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.



Maç sonunda açıklama yapan TÜRŞAD Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, çok çekişmeli bir mücadele olduğunu söyledi.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Efeler Ligi'ne uzanan bir serüven sonucunda önemli bir yol katettiklerini ifade eden Köstekçi, şöyle konuştu:



"İlçemizin ve ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak takımımız, bugün Türkiye'nin en büyüklerinden Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe yöneticilerini, oyuncularını ve taraftarlarını en güzel şekilde ağırladık. Takımımıza, teknik heyetimize, protokol üyelerine ve özellikle seyircimize teşekkür ediyorum. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. İnşallah önümüzdeki maçları alarak yolumuza devam edeceğiz."



Maçı, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastas ve Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir de izledi.



Maç sonunda taraftarlar, halay çekerek galibiyeti kutladı.



Salon: Adilcevaz



Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül



TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Metehan Tetik)



Fenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira (Hasan Yeşilbudak, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Ahmet Tümer, Burak Mert, İzzet Ünver, Peric)



Setler: 25-17, 14-25, 25-21, 25-19



Süre: 107 dakika (24, 23, 33, 27)





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