Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Ankara'da yapılacak. Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona ile milli takım seçmeleri, Keçiören Ovacık Mahallesi'ndeki Taha Akgül Spor Salonu'nda 2-6 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yapılacak
Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Ankara'da gerçekleştirilecek.
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