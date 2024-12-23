Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yapılacak

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yapılacak
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23 Aralık 2024 11:36
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Ankara'da yapılacak.  Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona ile milli takım seçmeleri, Keçiören Ovacık Mahallesi'ndeki Taha Akgül Spor Salonu'nda 2-6 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

 

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