Türkiye Tenis Federasyonu kötü haberi duyurdu!

TTF, sporcular Yağız ve Yağmur Uçurum ile anne babalarının depremde vefat ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye Tenis Federasyonu kötü haberi duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2023 21:56
Türkiye Tenis Federasyonu, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü sporcuları Yağız ve Yağmur ile babaları Uğur ve anneleri Gökçe Uçurum'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiklerini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübünden lisanslı sporcularımız Yağız Uçurum, Yağmur Uçurum ve babaları Uğur Uçurum ile anneleri Gökçe Uçurum'un Adana'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sporcularımız ve kıymetli anne ve babalarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ