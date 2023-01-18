Türkiye Muaythai Federasyonu 'artık' borçsuz

Türkiye Muaythai Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle borçlarını ödedi.



Dünya Muaythai Federasyonu (IFMA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) İcra Kurulu Başkanlığı ve Akdeniz Ülkeleri Muaythai Birliği Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, muaythaide 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Geride kalan yıl bütçesel tedbirlerle hem tasarruf ettiklerini hem de planlanan organizasyonlara katıldıklarını aktaran Yıldız, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle tüm mali borçları ödedik." dedi.



Federasyon olarak salgın ile birlikte çok yoğun ve başarılarla dolu 2022 yılını geride bıraktıklarını dile getiren Yıldız, "2022 yılında yine tarihte ilkleri başardık. Stratejik kararlarla güçlü takımlar ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.



Mükemmel organizasyonlar yaptıklarını vurgulayan federasyon başkanı, şöyle devam etti:



"2022'de Süper Lig organizasyonlarını gerçekleştirdik. İstanbul'da Çocuklar, Gençler ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı düzenledik. Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda takım sıralamasında birinci olarak zirveye oturduk. Malezya'da, IFMA Antalya Açık'ta şampiyonluk kazandık. Hakem ve antrenör kursları düzenledik, sınavlar yaptık."



- 2023'te 3 önemli organizasyon Türkiye'de



Hasan Yıldız, 2023 yılında da Türkiye'de önemli organizasonlar düzenleneceğini kaydetti.



Ankara ve Antalya'da 3 önemli uluslararası organizasyon yapılacağını anlatan Yıldız, şu bilgileri verdi:



"Ankara'da 21-28 Şubat tarihlerinde 23 Yaş Altı Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası, Antalya'da 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası ile yine Antalya'da 21-26 Kasım tarihlerinde IFMA Açık Kupası yapılacak. Ayrıca Tayland'da 4-12 Mayıs tarihlerinde IFMA Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Polonya'da 20-27 Haziran tarihlerinde Büyükler Elit Avrupa Oyunları ve Avrupa Muaythai Şampiyonası ile Suudi Arabistan'da 23-28 Ekim tarihlerinde Dünya Mücadele Sporları Oyunları'na katılacak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışacağız."





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