Türkiye Kupası'nda son çeyrek final bileti Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş 3-1 kazandı.



Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi golsüz geçildi.



Penaltı atışları sonucunda turu Beşiktaş geçmeyi başardı ve çeyrek finale yükselen son takım oldu. Ersin kurtardığı penaltılarla Beşiktaş'ın turlamasında önemli bir rol oynadı.



ERSİN'DEN İKİ KURTARIŞ



Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.



Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi. Di Santo'nun penaltısı üst direkten auta giderken, diğer iki penaltıda Ersin kurtarışlarıyla öne çıktı.



Rakibine penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR



29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan topla ceza alanına giren Halil'in sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Pjanic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest atışta kafalardan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+8. dakikada Ghezzal'in pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin yerden sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi. Topu bir kez daha önünde bulan Batshuayi kötü bir vuruşla auta gönderdi.

110. dakikada Batshuayi'nin yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pjanic'in şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

117. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 94 Serdar Saatçı), Vida, Montero (Dk. 72 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 46 Atiba), Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 80 Güven Yalçın), Alex (Dk. 73 Batshuayi), Larin

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş (Dk. 98 Wilker Angel), Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 106 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 98 Lourency), Tijanic (Dk. 66 Di Santo), Ndiaye (Dk. 106 Baku)

Sarı kartlar: Dk. 44 Montero, Dk. 53 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Pjanic, 90+5 Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 74 Arslanagic (Göztepe)





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