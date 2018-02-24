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Türkiye Kupası Mardin'de sahibini arıyor

Basketbolda 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Türkiye Kupası Mardin'de sahibini arıyor
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24 Şubat 2018 11:40
Basketbolda bu yıl 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Pazar günü Mardin'de sahibini bulacak.

Bu sezon PTT sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Artuklu Spor Salonu'ndaki finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, geçen sezon ilk kez oynadığı finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.

- En çok Galatasaray ile Fenerbahçe kazandı

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Galatasaray ile Fenerbahçe müzesine götürdü.

Galatasaray, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Kupayı en çok kaldıran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe ise 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

- BOTAŞ'ın 2 şampiyonluğu var

Kupayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 2 kezle en fazla kazanan takım BOTAŞ olarak kayıtlara geçti.

BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.

- Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ ve Abdullah Gül Üniversitesi ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.

- Galatasaray bu sezon katılamadı

Kadınlar Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Galatasaray, bu sezon organizasyonda yer alamadı.

Sarı-kırmızılılar, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 takım arasında bitiremediği için kupada bu sezon mücadele edemedi.

Fenerbahçe ise yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-59 yenilerek finale kalamadı.

- Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

   Sezon     Şehir      Şampiyon          Finalist Sonuç
1992-1993  Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51
1993-1994 Eskişehir  GALATASARAY BRİSA Spor  75-62
1994-1995 Zonguldak GALATASARAY  Fenerbahçe  74-50
1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor  109-72
1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş  98-57
1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63
1998-1999  Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53
1999-2000  Alanya  FENERBAHÇE Galatasaray  63-57
2000-2001  İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53
2001-2002  Edirne BOTAŞ  Beşiktaş  89-68
2002-2003 Çanakkale BOTAŞ  Erdemirspor 75-69
2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46
2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE  Beşiktaş 73-71
2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE  Migrosspor  70-68
2006-2007  İzmir  FENERBAHÇE Beşiktaş  90-63
2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ  62-51
2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60
2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55
2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53
2011-2012 Hatay GALATASARAY Fenerbahçe 76-72
2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe  74-72
2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70
2014-2015  Mersin FENERBAHÇE  Adana ASKİ 81-67
 2015-2016 Kayseri  FENERBAHÇE   Galatasaray 69-61 
 2016-2017  İzmir  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi   77-61
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