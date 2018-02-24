Sezon Şehir Şampiyon Finalist Sonuç 1992-1993 Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51 1993-1994 Eskişehir GALATASARAY BRİSA Spor 75-62 1994-1995 Zonguldak GALATASARAY Fenerbahçe 74-50 1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor 109-72 1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş 98-57 1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63 1998-1999 Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53 1999-2000 Alanya FENERBAHÇE Galatasaray 63-57 2000-2001 İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53 2001-2002 Edirne BOTAŞ Beşiktaş 89-68 2002-2003 Çanakkale BOTAŞ Erdemirspor 75-69 2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46 2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE Beşiktaş 73-71 2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE Migrosspor 70-68 2006-2007 İzmir FENERBAHÇE Beşiktaş 90-63 2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ 62-51 2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60 2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55 2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53 2011-2012 Hatay GALATASARAY Fenerbahçe 76-72 2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe 74-72 2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70 2014-2015 Mersin FENERBAHÇE Adana ASKİ 81-67 2015-2016 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 69-61 2016-2017 İzmir YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi 77-61

Basketbolda bu yıl 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Pazar günü Mardin'de sahibini bulacak.Bu sezon PTT sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Artuklu Spor Salonu'ndaki finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak.Yakın Doğu Üniversitesi, geçen sezon ilk kez oynadığı finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Galatasaray ile Fenerbahçe müzesine götürdü.Galatasaray, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.Kupayı en çok kaldıran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe ise 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.Kupayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 2 kezle en fazla kazanan takım BOTAŞ olarak kayıtlara geçti.BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor.Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ ve Abdullah Gül Üniversitesi ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.Kadınlar Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Galatasaray, bu sezon organizasyonda yer alamadı.Sarı-kırmızılılar, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 takım arasında bitiremediği için kupada bu sezon mücadele edemedi.Fenerbahçe ise yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-59 yenilerek finale kalamadı.Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle: