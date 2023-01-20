Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşmaları tamamlandı.Alınan sonuçların ardından; Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu.Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe, çeyrek final kurasında seri başı olacaklar. Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ise seri başı olmayan takımlar.