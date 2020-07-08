Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21:30'da oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.