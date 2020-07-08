Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası'nın tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com
Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu
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08 Temmuz 2020 18:31
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21:30'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.


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