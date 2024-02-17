Türkiye Karate Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası, Karabük'te sona erdi.



Yenimahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.



Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.



Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, AA muhabirine, şampiyonanın ardından dereceye giren sporcuların belirlendiğini söyledi.



Gençler ve büyükler kategorilerinde ilk 4'e giren sporcuların nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandığını aktaran Taşbaşı, "Seçmelerde birinci olan sporcular, sıkletlerinde ülkemizi kyokushin branşında mayısta İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek." diye konuştu.







