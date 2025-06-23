Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın takım istatistiklerinde parlıyor

- EN ÇOK SAYI ATAN İKİNCİ TAKIM

- EN ÇOK RİBAUNT ALAN EKİP

- EN İYİ ŞUT ATAN TAKIM

- EN İYİ ÜÇ SAYI YÜZDESİNE SAHİP İKİNCİ ÜLKE

- RİBAUNTTA MCCOWAN ZİRVEDE, ÜÇ SAYILARDA TİLBE ŞENYÜREK İKİNCİLİKTE

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan Türkiye, grup aşamasında takım istatistiklerindeki başarısıyla dikkati çekti.Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup maçları sona erdi.A Grubu'nda 2 galibiyet, bir mağlubiyetle ikinci olarak çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16 ülkenin mücadele ettiği turnuvada sayı, ribaunt ve şut yüzdesi gibi istatistiklerdeki başarısıyla göze çarptı.Grupta maç başına 81 sayı kaydeden ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nın en yüksek sayı ortalamasına sahip ikinci takımı oldu.Millilerin grubunda lider olarak çeyrek finale yükselen Fransa, maç başına 91,3 sayıyla bu alanda zirvede yer aldı.Maç başına 80,7 sayıyla oynayan turnuvanın bir diğer çeyrek finalisti İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.Türkiye, 45,7 ortalamayla grup aşamasında maç başına en fazla ribaunt alan takım olarak öne çıktı.Belçika 44,7 ve Çekya 42,7 ribaunt ortalamasıyla milli takımı takip etti.Turnuvada en fazla savunma ribaundu (100) alan takım konumundaki ay-yıldızlılar, ayrıca en çok hücum ribaundu (37) toplayan üçüncü ekip oldu.Milliler, grup aşamasının en yüksek yüzdeyle şut atan takımı olmayı başardı.Şampiyonada çıktığı üç maçta 174 şut denemesi yapan ve 84 kez isabet bulan Türkiye, yüzde 48,3'lük oranla zirveye yerleşti.Turnuvada yüzde 47,7 ile şut atan Fransa ikinci, yüzde 46,7'lik oran tutturan Belçika ise üçüncü sırayı aldı.Türkiye, üç sayılık atışlarda en iyi yüzdeye sahip ikinci ülke olarak dikkati çekti.Bu istatistikte Fransa yüzde 43,2, Türkiye yüzde 41 ve Slovenya yüzde 37,1 ile ilk 3'e girdi.Milli takım, iki sayılık atışlarda ise yüzde 52,2'lik oranla 5. sırada yer aldı.Milli basketbolcular Teaira McCowan ve Tilbe Şenyürek, bireysel istatistiklerde ön plana çıktı.Grup aşamasında maç başına 13,7 ribauntla oynayarak bu alanda rakiplerini geride bırakan McCowan, en fazla ribaunt (41), en çok savunma ribaundu (29) ve en fazla hücum ribaundu (13) toplayan basketbolcu olmayı başardı.Ayrıca McCowan, 3 kezle turnuvada en çok "double-double" yapan oyuncu oldu.Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 66,7 ile şut atan Tilbe Şenyürek, bu istatistikte ikinci sırayı aldı.Alperi Onar ise şampiyonanın maç başına en çok asist üreten oyuncuları listesinde 5,7 ortalamayla 6. sırayı elde etti.