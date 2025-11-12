Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede!

Türkiye, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün 7 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 91 madalya ile liderliğini sürdürdü.

calendar 12 Kasım 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 7 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya sahibi oldu.

Oyunların 9'uncu gününde milli sporcular karate, masa tenisi, muaythai ve yüzme branşlarında mücadele etti.

Gün sonunda Türkiye, yüzme branşında 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, karate branşında ise 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.


Türkiye'nin oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliği devam ediyor. Türkiye oyunlarda 51 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 91 madalya ile birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi ikinci sırada takip eden Özbekistan'ın ise 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 46 madalyası bulunuyor. Mısır ise 10 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 27 madalya ile üçüncü sırada yer alıyor.

 

