Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

26 kulüpten 133 bedensel engelli sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
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11 Nisan 2025 17:31

Bedensel engelli 133 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Gebze ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 26 kulüpten 41 kadın ve 92 erkek engelli sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın altıncı ve son gününde BC1-2 takımlar, BC3 çiftler ve BC4 çiftler kategorilerinde oynanan final müsabakalarının ardından 13 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, sporcuların müsabakalarda farklı kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Bayazıtlı, "İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon olarak üzerimize düşeni yapıp dünyaya adını duyuracak şampiyonlar yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de engelli bireylerin katılımıyla sporun daha da güzelleştiğini kaydetti.

Yavaşer, Kocaeli'de mücadele eden sporcuların gelecekte Türkiye'yi daha güzel yerlerde temsil edeceğini dile getirdi.

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