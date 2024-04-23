Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etap tamamlandı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 3. etabını, Polti Kometa takımının İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi kazandı.



Turun 3. etabı, uzunluğu 156'dan 147,4 kilometreye düşürülen Fethiye ile Marmaris arasındaki parkurda düzenlendi. İki adet 3. kategori tırmanış haricinde genellikle düz yollardan geçen etaba 171 sporcu katıldı.



Toplu finişe sahne olan etabın sonunda Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi arasında büyük çekişme yaşandı.



Van Poppel bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak son metrelerde Lonardi'yi bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle sprintten diskalifiye edildi.



Bu kararla Lonardi 3 saat 24 dakika 57 saniyelik derecesiyle VF Group-Bardiani CSF-Faizane'den Enrico Zanoncello ve Astana Kazakistan takımından Max Kanter'in önünde birinci oldu.



Lonardi böylece 11 saat 4 dakika 17 saniyeyle "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi. İtalyan sporcu ayrıca sprint klasmanındaki liderliğini de sürdürdü.



Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, günü puansız kapatmasına rağmen tırmanış klasmanı liderine verilen "kırmızı mayo"yu korudu.



Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanın zirvesinde yer aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU