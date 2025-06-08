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Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımımız İrlanda'yı yendi

calendar 08 Haziran 2025 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımımız İrlanda'yı yendi
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Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kotoriba Stadında oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Hakan Argun ve 73. dakikada Emre Erdoğan kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 10 Haziran Salı günü Norveç ile oynayacağı maçla turnuvayı tamamlayacak.


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