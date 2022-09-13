Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçı değerlendirdi. Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Turgay Demir'in Beşiktaş ile ilgili dikkati çeken tespitleri...



HAKEM, VAR, HEPSİ SEYRETTİ



Türkiş Futbol bu! Top yerden geliyor, senin kafayla o topa müdahale etmen bile (etrafta rakip varsa ihlaldir) oyuncu tınlamıyor, uzatıyor kafayı ve iki eliyle topu kontrol ediyor, hakem, VAR hepsi seyrediyor! Halil Umut Meler YEDİ dakika uzatma veriyor ama bir frikiği DÖRT dakikada anca attırıyor ve onu da kayıp zamana eklemiyor. KOMEDİ!



Başakşehir savunmadaki pas organizasyonunu yapma görevini tecrübeli ve klas Biglia'ya verirken Ömer Ali (İkinci bölümde Caiçara) ile de N'Koudou'yu ite-kaka durdurmayı hedeflemiş. Başardılar da. Beşiktaş klasik baskılı oyununu oynamaya çalışırken ikinci topları hiç alamadılar çünkü kaleci ve beklere baskı yaparken Biglia'yı es geçtiler. Oysa yönetmen Biglia'ydı.



VALERİEN İÇİN ÖZEL NOT!



İsmael'in bekleyen bir rakip karşısında kontrolsüz N'Koudou dururken Muleka'yı çıkarması bir skandaldı. Oynamaya hazır bir stoper almışken Necip'le başlaması başka bir seviye! Necip çaresizlikten oynadığı her maçta iyi oynamıştır amma alternatifi varken kadroya konulduğunda da her zaman sıkıntı yaşa(t)mıştır. Necip'le fantezi yapılmaz, o zor günlerin adamı.





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