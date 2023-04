Türk Telekom evinde Beşiktaş Emlakjet'e şans vermedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 79-67 yendi.



İki takımda mücadeleye iyi başlarken, ilk 5 dakika 11-10 Beşiktaş Emlakjet'in üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalan (17-11) Türk Telekom, etkili oyununu sürdürüp, ilk periyodu 26-19 önde geçti.



İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 30-19. Farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 49-34 önde gitti.



Üçüncü periyotta her iki takım da rakibine katı savunma uygularken, Türk Telekom dış atışlarla, Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alanda skor üretmeye çalıştı. Türk Telekom, mücadelenin üçüncü çeyreğini 62-45 önde tamamladı.



Final periyoduna iyi başlayan konuk ekip, boyalı alan ve dış atışlardaki etkinliğiyle aradaki farkı mücadelenin bitimine 2 dakika 40 saniye kala 6 sayıya (72-66) indirdi. Yeniden hücumdaki etkinliği artıran ve arada farkı yükselten Türk Telekom, karşılaşmayı 79-67 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu



Türk Telekom: Grant 8, Erkan Yılmaz 8, Bouteille 14, Berk Demir, Jones 22, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 3, Semih Erden 2, Taylor 8, Sestina 14



Beşiktaş Emlakjet: Freeman 21, Cartwright 6, Sokolowski 7, Burak Can Yıldızlı, McCormack, Usher 20, Ömer Can İlyasoğlu, Okben Ulubay 5, Egemen Güven 4, Samet Yiğitoğlu 4



1. Periyot: 26-19



Devre: 49-34



3. Periyot: 62-45



5 faulle çıkan: 36.40 Sokolowski (Beşiktaş Emlakjet)





