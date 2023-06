Türk Telekom eSüper Lig şampiyonu Galatasaray!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom tarafından tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig finali nefes kesti. Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'in ilk sezonu ESA Arena'da düzenlenen Büyük Finalle tamamlandı. Rakibi Trabzonspor'u Büyük Final'de 3-1, Reset Bracket'ta 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye'de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig'in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray'ın oyuncusu Kaan Tüzün, Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher'in elinden aldı.



TFF Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher gecede yaptığı açıklamalarda, "Kulüplerimiz eSüper Lig'in kurulmasıyla ile birlikte ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip olan eFutbol'dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. Federasyon olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, eFutbol'da dünyanın 20 resmi liginden biri olarak bu alanda varlık göstermek bizler için gurur verici. Bugün de büyük bir heyecana sahne olan Büyük Final sonunda ligimizin ilk şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımımızı, sporcularımızı, antrenör ve yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Federasyon olarak temennimiz eSüper Lig'de bu heyecan ve rekabetin her sezon katlanarak büyümesi ve ligimizin dünyanın en önemli eFutbol Ligi haline gelmesidir. Her sezon daha güçlü, daha heyecanlı, izleyici sayısını katlayarak artıran bir lig haline gelecek olan eSüper Lig'le birlikte kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip eFutbol'dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecektir" ifadelerini kullandı.



"EMİLLİ TAKIMIMIZIN DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYA HAK KAZANMASI eSüper Lig'in BAŞARISIDIR"



eMilli Takımımızın da bu sene Dünya Kupasına katılma hakkı kazanmasının da Türk Telekom eSüper Lig'in başarısı olduğunu vurgulayan Suher, "Devam eden ve rekabetçi ortam uluslararası başarıyı da getiriyor. eSüper Lig'in Türk Telekom'un katkıları ve desteğiyle daha güçlü hale gelmesi eMilli Takımımızın ülkemizi gururlandıracak daha büyük başarılar elde etmesinin de yolunu açacaktır. Bugün şampiyon olan takımımız ve ligimizin ikincisi FIFA Global Series'de ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İki takımımıza da şimdiden Global Series'de başarılar diliyorum ve önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.



Büyük hedeflere ulaşmak için doğru ve güçlü iş birlikleri kurmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Suher, "eFutbol'da Türk Telekom gibi Türkiye'nin en önemli markalarından birinin TFF ile bu yola çıkması da çok kıymetli. eSüper Lig'e isim sponsoru olarak adını veren ve ligimizin yayıncısı olan Türk Telekom'un başta değerli CEO'su Ümit Önal olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İki güçlü markanın birlikteliğinin eFutbol alanında ülkemize büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Önümüzdeki sezon yine Türk Telekom'un isim sponsoru ve yayıncı kuruluşu olacağı eSüper Ligimizi 20 takımla Kasım ayında başlatacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek sezon eFutbol severler daha güçlü, daha rekabetçi bir Türk Telekom eSüper Lig ile büyük heyecanın parçası olma şansını yakalayacaklar. Takımlarımıza, eFutbol takımlarının sorumlularına, oyuncularına ve bu projede TFF ile organizasyona büyük emek veren Kulüpler Birliği Vakfı'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu ilerici vizyon ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Futbol Federasyonumuzun değerli Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de tüm eSüper Lig ailesi adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise "Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri de merkezimize aldık. Türkiye'de bu yıl ilk kez TFF tarafından düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'de heyecanlı karşılaşmalarla dolu bir sezonu geride bıraktık. eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. eSpor'un öncelikleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps'a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk" dedi.



FİNALİSTLER FIFA GLOBAL SERİES'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK



Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı.