Türk Telekom deplasmanda Darüşşafaka'yı devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom deplasmanda Darüşşafaka'yı devirdi!
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29 Ocak 2022 22:25
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı.

Mücadeleyi Türk Telekom 75-66 kazandı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka: Olaseni 13, Caupain 18, Pineiro 6, Boothe 12, Doğuş Özdemiroğlu 5, Sinan Güler 9, Cullough 2, Selim Şav, Ege Özçelik, Berke Atar, Görkem Doğan 1

Türk Telekom: Perez 13, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 16, Ellis 14, Johnson 8, Samet Geyik, Berk Demir 8, Dorukhan Engindeniz, Terrell 2, Can Öğüt 3

1. Periyot: 16-22

Devre: 33-38

3. Periyot: 52-55

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