Türk Telekom Basketbol, final öncesi kaza geçirdi!

Türk Telekom Basketbol, EuroCup'taki Gran Canaria finali öncesi İspanya'da kaza geçirdi.



Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." dedi.



Taraftarlara da mesaj gönderen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." sözlerini kullandı.



KULÜPTEN KINAMA



Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, basketbol takımının, İspanya'nın Las Palmas kentindeki final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayla ilgili açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.



Yaşanan olumsuz durum sırasında kafasını cama çarparak boynunu inciten Erdem Can'ın durumuna da değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Türk Telekom Basketbol Takımımızı 7Days Avrupa Kupası final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayı kınıyor, en güzel cevabı parkede sportmence mücadele ederek vereceğimize inanıyoruz. Başta başantrenörümüz Erdem Can olmak üzere takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocamız, hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise üç haftayı bulabileceği bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili incelemelerimiz devam ederken, çıkacak sonuçların ve devam eden süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."





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