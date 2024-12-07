Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı
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07 Aralık 2024 18:13
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Emine Arıcı, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Taubner, Ezgi Akyıldız, Fatmanur Yılmaz, İrem Çor (Berre İnce, Buse Melis Cılkız, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Kübra Evsen)

Setler: 25-19, 25-17, 25-21

Süre: 75 dakika (21, 25, 29)

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