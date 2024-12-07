Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Tuncay Sevim, Ebru Kaya
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Emine Arıcı, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Taubner, Ezgi Akyıldız, Fatmanur Yılmaz, İrem Çor (Berre İnce, Buse Melis Cılkız, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Kübra Evsen)
Setler: 25-19, 25-17, 25-21
Süre: 75 dakika (21, 25, 29)
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Tuncay Sevim, Ebru Kaya
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Emine Arıcı, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Taubner, Ezgi Akyıldız, Fatmanur Yılmaz, İrem Çor (Berre İnce, Buse Melis Cılkız, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Kübra Evsen)
Setler: 25-19, 25-17, 25-21
Süre: 75 dakika (21, 25, 29)