Türk Hava Yolları, Aydın'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Polen Ünver, Çağla Akın, Orthmann, Zeynep Demirel, Ada Germen)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Selin Adalı)
Setler: 25-13, 25-18, 25-23
Süre: 85 dakika (23, 28, 34)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Polen Ünver, Çağla Akın, Orthmann, Zeynep Demirel, Ada Germen)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Selin Adalı)
Setler: 25-13, 25-18, 25-23
Süre: 85 dakika (23, 28, 34)