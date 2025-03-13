Tüm dünya Alvarez'in penaltısını konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşirken gecenin maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.Real Madrid'in sahasında oynanan ilk maçı eflatun-beyazlılar 2-1 kazanmış ve avantajı yakalamıştı. Rövanş maçında ise Atletico Madriderken bir golle üstünlüğü yakalarken 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti.Maçın uzatma bölümünde de ağlar havalanmadı ve turu geçen takımı penaltılar verdi. Real Madrid penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup edip çeyrek finale kaldı. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısı ise maça damga vururken tartışmalara sebep oldu.Atletico Madrid'in ikinci penaltısında topun başına geçen Julian Alvarez, ayağının kaymasına rağmen ağları havalandırdı. Golden sonra yapılan VAR incelemesinde Alvarez'in topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.Maçın ardından konuşan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois,dedi.Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise penaltı pozisyonuyla ilgili,ifadelerini kullandı.Alvarez'in penaltısı dünya basınında geniş yer bulurken AS gazetesinde yer alan haberdeifadeleri yer aldı. Marca'da pozisyonla ilgili,denildi.