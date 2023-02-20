Tuğba Danışmaz, hazırlıklarını sürdürüyor

Kariyerinde 23 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğu bulunan, Türkiye üç adım atlama rekortmeni Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, sezon öncesi kampına Mersin'de devam eden 23 yaşındaki Tuğba'nın, tüm planlarını mart ayında Ataköy Atletizm Salonu'nda kendi branşında kürsüye çıkarak tarihi bir başarı elde etme üzerine yaptığı belirtildi.



Açıklamada Türkiye'de 2021'de kadınlar üç adımda 14 metre barajını geçen ilk kadın atlet olan Tuğba'nın, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir başka ilke daha imza attığı, geçen yaz da Dünya Atletizm Şampiyonası'na giderek, üç adımda bunu başaran ilk Türk atlet unvanını aldığı hatırlatıldı.



Açıklamada ayrıca Tuğba'nın 2019'da çalışmaya başladığı antrenör Cahit Yüksel'le önemli bir ivme yakalayarak her yıl derecelerini geliştirdiği vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuğba Danışmaz, bu yıl İstanbul'da yapılacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın en önemli hedefi olduğunu belirterek, "Salon yarışmalarında genellikle çok istikrarlı dereceler yaptım. İstanbul'da daha önce defalarca Türkiye rekoru kırdığım salonda, seyircimin önünde yeni bir rekor ve altın madalya neden olmasın. Bunu yapabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ