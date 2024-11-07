Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, cuma günü Kayserispor'u konuk edecek.

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Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
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07 Kasım 2024 14:22
Trendyol Süper Lig'in 12. haftası oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)

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