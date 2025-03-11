Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 29 17 7 5 43 23 20 58 2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 29 15 7 7 47 29 18 52 3.ERZURUMSPOR FK 29 14 6 9 42 25 17 48 4.GENÇLERBİRLİĞİ 29 13 9 7 39 27 12 48 5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 29 13 8 8 40 38 2 47 6.GEOSİS BOLUSPOR 29 12 8 9 37 29 8 44 7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 29 13 4 12 42 30 12 43 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 10 13 6 32 25 7 43 9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 11 9 9 46 37 9 42 10.AHLATCI ÇORUM FK 29 11 9 9 35 29 6 42 11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 29 11 8 10 41 36 5 41 12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 29 11 7 11 31 30 1 40 13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 29 11 7 11 36 36 0 40 14.MKE ANKARAGÜCÜ 29 11 5 13 38 30 8 38 15.ESENLER EROKSPOR 29 9 11 9 39 37 2 38 16.SAKARYASPOR 29 8 12 9 35 42 -7 36 17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 29 9 7 13 37 39 -2 34 18.MANİSA FK 29 10 4 15 36 41 -5 34 19.ADANASPOR 29 6 9 14 26 47 -21 27 20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 29 0 0 29 11 103 -92 -21

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta, yapılan 4 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçları oynandı.Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-1, Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor'u, Geosis Boluspor da İstanbulspor'u 1-0 yendi. Lider Kocaelispor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.Haftaya en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde lider giren Kocaelispor, haftayı 1 puanla kapattı. Fatih Karagümrük'ün kazandığı haftada Kocaeli temsilcisinin 2 puan bırakmasıyla zirvedeki fark 6 puana düştü.Ligde 29. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2Esenler Erokspor-Manisa FK: 1-1Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-5Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: 1-2Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 1-3Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-1Trendyol 1. Lig'de sona eren 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.1 Lig'de heyecan 14 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla devam edecek.Ligde 30. haftanın programı şöyle:16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)