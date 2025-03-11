Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta, yapılan 4 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçları oynandı.
Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-1, Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor'u, Geosis Boluspor da İstanbulspor'u 1-0 yendi. Lider Kocaelispor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftaya en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde lider giren Kocaelispor, haftayı 1 puanla kapattı. Fatih Karagümrük'ün kazandığı haftada Kocaeli temsilcisinin 2 puan bırakmasıyla zirvedeki fark 6 puana düştü.
Sonuçlar
Ligde 29. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2
Esenler Erokspor-Manisa FK: 1-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-5
Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2
Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: 1-2
Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 1-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de sona eren 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
1 Lig'de heyecan 14 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla devam edecek.
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
14 Mart Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
Ligde haftanın kapanış gününde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçları oynandı.
Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-1, Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor'u, Geosis Boluspor da İstanbulspor'u 1-0 yendi. Lider Kocaelispor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftaya en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde lider giren Kocaelispor, haftayı 1 puanla kapattı. Fatih Karagümrük'ün kazandığı haftada Kocaeli temsilcisinin 2 puan bırakmasıyla zirvedeki fark 6 puana düştü.
Sonuçlar
Ligde 29. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2
Esenler Erokspor-Manisa FK: 1-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-5
Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2
Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: 1-2
Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 1-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de sona eren 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|29
|17
|7
|5
|43
|23
|20
|58
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|15
|7
|7
|47
|29
|18
|52
|3.ERZURUMSPOR FK
|29
|14
|6
|9
|42
|25
|17
|48
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|13
|9
|7
|39
|27
|12
|48
|5.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|29
|13
|8
|8
|40
|38
|2
|47
|6.GEOSİS BOLUSPOR
|29
|12
|8
|9
|37
|29
|8
|44
|7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|29
|13
|4
|12
|42
|30
|12
|43
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|10
|13
|6
|32
|25
|7
|43
|9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|11
|9
|9
|46
|37
|9
|42
|10.AHLATCI ÇORUM FK
|29
|11
|9
|9
|35
|29
|6
|42
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|29
|11
|8
|10
|41
|36
|5
|41
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|29
|11
|7
|11
|31
|30
|1
|40
|13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|29
|11
|7
|11
|36
|36
|0
|40
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|11
|5
|13
|38
|30
|8
|38
|15.ESENLER EROKSPOR
|29
|9
|11
|9
|39
|37
|2
|38
|16.SAKARYASPOR
|29
|8
|12
|9
|35
|42
|-7
|36
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|29
|9
|7
|13
|37
|39
|-2
|34
|18.MANİSA FK
|29
|10
|4
|15
|36
|41
|-5
|34
|19.ADANASPOR
|29
|6
|9
|14
|26
|47
|-21
|27
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|29
|0
|0
|29
|11
|103
|-92
|-21
Gelecek haftanın programı
1 Lig'de heyecan 14 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla devam edecek.
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
14 Mart Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)