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Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı

FIFA'daki 16 dosyanın ödemesini tamamlayarak transfer yasağını kaldıran Antalyaspor, aralarında Kenneth Paal, Abdülkadir Ömür ve Georgi Dzhikiya'nın da bulunduğu 8 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

calendar 26 Temmuz 2025 22:16
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı
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FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.

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