Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür... Trabzonspor altyapısından yetişen bu isimler performanslarıyla ön plana çıkarken, genç yeteneklerin de önünü açıyor. Bordo-Mavili altyapı yeniden dikkat çekmeye başlarken, son parlayan isminolduğu öğrenildi.A takımla da idmanlara çıkan orta saha oyuncusunu, Alman ekipleri Freiburg ile Stuttgart'ın takip ettiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Freiburg 2016-2017 sezonunda Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü transfer etmişti.